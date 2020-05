Slovenskí inšpektori kontrolovali vína, niektoré stiahli z predaja

Bratislava 31. mája (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonala v marci a apríli 70 kontrol v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve, z toho dve kontroly vo výrobe, 10 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 19 kontrol v maloobchodných predajniach, dve kontroly vo veľkoobchodných skladoch a štyri kontroly v zariadeniach spoločného stravovania. Zároveň vykonali 33 kontrol vín dovezených z tretích krajín. Ako ďalej informovala ŠVPS, vo vínach hodnotených na mieste sa počas kontrol nezistili nedostatky.



V marci sa vykonali kontroly zamerané na predaj zahraničných vín predávaných v obchode. Počas vykonaných kontrol inšpektori odobrali vzorky do laboratórií pre podozrenie z porušenia kvality a zdravotnej bezpečnosti. Previerkou sa zistili nedostatky vo vínach z Maďarska, Macedónska a u zmesí vín z EÚ, hlavne v senzorických znakoch – po oxidácii, nečistý priebeh malolaktickej fermentácie a myšina.



V sledovanom období podľa správy ŠVPS stúpol počet dovozov hlavne fľašovaných vín. Najviac fľašovaných sladkých a polosladkých vín sa dovážalo z Moldavska, ktoré boli určené do predaja v obchodných reťazcoch. Kvalita vín pri dovoze spĺňala základné požiadavky na kvalitu.



"Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Pre uvedené nedostatky sa začali správne konania, vína sú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih," dodala ŠVPS.