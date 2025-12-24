Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ŠVPS: Nedostatky sa v novembri 2025 zistili pri 191 z 3657 kontrol

Na snímke nápis na tabuli pred budovou, v ktorej sídli Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) a Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR na Botanickej ulici v Bratislave 15. júla 2020. Foto: TASR Jaroslav Novák

Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v novembri tohto roka 3657 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1177 právnych subjektov a 1892 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 191 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 668 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v hygiene skladovania,“ priblížila veterinárna správa.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 72 blokových pokút v celkovej výške 2630 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 50 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 40.750 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 6000 eur,“ dodala ŠVPS.
