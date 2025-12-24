< sekcia Ekonomika
ŠVPS: Nedostatky sa v novembri 2025 zistili pri 191 z 3657 kontrol
Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v novembri tohto roka 3657 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1177 právnych subjektov a 1892 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 191 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 668 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v hygiene skladovania,“ priblížila veterinárna správa.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 72 blokových pokút v celkovej výške 2630 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 50 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 40.750 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 6000 eur,“ dodala ŠVPS.
