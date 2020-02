ŠVPS: Pred Vianocami pochybili najmä maďarské a talianske vína

Bratislava 1. februára (TASR) - Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR vykonali v predvianočnom období cielené kontroly v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve. Informovala o tom ŠVPS.



Inšpektori oddelenia kontroly vína sa zamerali na predaj zahraničných vín predávaných v maloobchodných jednotkách, obchodných reťazcoch a vo veľkoobchodných skladoch. Pri podozrení zahraničné vína, ktoré boli vyrobené a nafľašované v zahraničí, odoberali do laboratórií na senzorickú a analytickú analýzu.



"Celkovo bolo vykonaných 17 kontrol, počas ktorých bolo celkovo odobratých 73 vzoriek vín. V senzorických parametroch a označovaní nevyhovovalo 31 vzoriek z celkového počtu 73 vzoriek. Najviac nedostatkov, až u 25 vzoriek, bolo zistených hlavne pri senzorickom hodnotení, pre vôňu a chuť nečistú hlavne po oxidácii, myšine, mikrobiálnom rozklade, po korku, čo celkovo predstavuje 42,5-percentnú porušenosť," uviedli veterinári.



V označovaní sa podľa ŠVPS v šiestich prípadoch zistili nedostatky hlavne v nepresnom údaji o zvyškovom cukre vo víne, v nesprávnom údaji o obsahu alkoholu, výške písma na dolepkách, ale aj na pôvodných etiketách boli údaje menšie, ako stanovuje platná legislatíva EÚ.



"Najviac nedostatkov, hlavne v senzorických znakoch, bolo zistených v maďarských a talianskych vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením," spresnila veterinárna a potravinová správa.



ŠVPS upozornila, že v roku 2019 vykonali jej inšpektori dve kontroly zamerané na kontrolu kvality, označovania a zdravotnej bezpečnosti u predávaných zahraničných vín, a to v apríli a pred Vianocami. Celková porušenosť pri kontrolách v apríli dosiahla 43,3 % a v predvianočnom období 42,5 %. "Možno vyhodnotiť čiastočné zníženie nedostatkov v predávaných zahraničných vínach," doplnila.



"Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Celkovo bolo začatých 11 správnych konaní. Za správny delikt v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve uloží Štátna veterinárna a potravinová správa SR obchodníkovi alebo maloobchodníkovi pokutu od 165 eur do 33.000 eur," dodali veterinári.