Úrady prijímajú opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky do SR

Bratislava 7. marca (TASR) - Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR informoval hlavný veterinárny lekár Maďarska o potvrdení výskytu ohniska slintačky a krívačky. Ohnisko sa potvrdilo v chove hovädzieho dobytka pri obci Kisbajcs v okrese Győr-Moson-Sopron, asi 2,5 kilometra od hranice so Slovenskom. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Veronika Daničová.



Podľa informácií maďarských veterinárov boli zvieratá z postihnutého chovu premiestnené do kontaktnej farmy toho istého majiteľa (výkrmové býky) a zásielky zvierat cez zberné stredisko do Rakúska a Slovinska. Slovensko medzi prijímateľmi zvierat nefiguruje.



Na základe prijatej informácie ŠVPS a príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) Dunajská Streda a Komárno aktivovali pohotovostné plány pripravené na takúto situáciu vrátane zavedenia kontrol na hraničných priechodoch s Maďarskom, potvrdila Daničová. Cieľom opatrení je zabrániť zavlečeniu nákazy na územie SR a prípadnému šíreniu tejto choroby.



Do pásma dohľadu na slovenskej strane patria obce Číčov, Klížska Nemá a Trávnik v okrese Komárno. V okrese Dunajská Streda sú to obce Medveďov, Sap, Baloň, Čiližská Radvaň a Kľúčovec. RVPS aktuálne doručujú veterinárne opatrenia všetkým chovateľom vnímavých druhov.



Opatrenia zahŕňajú najmä zákaz premiestňovania hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov z chovu a do chovu a zákaz premiestňovania živočíšnych produktov vrátane surového mlieka, čerstvého mäsa a tepelne neošetrených výrobkov z čerstvého mäsa a vnímavej lovnej zveri. Zakázaná je aj organizácia všetkých hromadných podujatí, trhov, výstav a zvodov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných.



S cieľom kontroly vývoja situácie pripravujú orgány veterinárnej správy v súčinnosti s ostatnými orgánmi štátnej správy zavedenie kontrol na hraničných priechodoch s Maďarskom. Predmetom kontrol bude primárne kontrola presunov vnímavých druhov zvierat na územie SR.



ŠVPS odporúča občanom vyhnúť sa nie nevyhnutnému cestovaniu do oblasti Maďarska s nariadenými opatreniami, vyhnúť sa akémukoľvek pokusu o prepravu živých vnímavých zvierat z oblasti s nariadenými opatreniami, podomovému nákupu najmä čerstvého červeného mäsa, surového mlieka a mliečnych výrobkov. Nákup potravín v obchodnej sieti v súčasnosti nepredstavuje riziko.



Slintačka a krívačka je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce.



Toto ochorenie je zriedka fatálne u dospelých jedincov, častejšie býva vysoká úmrtnosť u mladých zvierat v dôsledku zápalov srdcového svalu alebo nedostatku mlieka pri infekcii matky. Choroba je charakterizovaná horúčkou a tvorbou charakteristických lézií - pľuzgierov.