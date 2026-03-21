ŠVPS upozorňuje na pravidlá predaja ovocia a potravín popri cestách
Sortiment potravín, ktoré je možné takto predávať, môže obec určiť vo svojom všeobecne záväznom nariadení.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Predaj melónov či ovocia popri cestách má na Slovensku svoje pravidlá a nie je možné ho vykonávať kdekoľvek. Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti. Predaj potravín pri cestách a diaľniciach mimo obce je podľa nej zakázaný.
„Dočasný ambulantný predaj sa môže vykonávať len na trhovom mieste, ktoré určí obec, a ktorému dá obec svoje povolenie. Trhovým miestom je aj trhovisko, jarmok, priestor pre obecnú akciu, ktoré obec na tento účel určí,“ uviedla ŠVPS.
Pod ambulantným predajom sa rozumie najmä sezónny predaj zo stánkov, napríklad ovocia a zeleniny, zmrzliny či jedál a nápojov určených na okamžitú konzumáciu, ako sú napríklad langoše alebo klobásy. Sortiment potravín, ktoré je možné takto predávať, môže obec určiť vo svojom všeobecne záväznom nariadení.
Upozornili tiež, že predajca, ktorý chce potraviny predávať zo stánku, musí svoju prevádzku registrovať na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Pri predaji potravín je zároveň povinný dodržiavať hygienické pravidlá, najmä zabezpečiť čistotu, správne skladovanie potravín, ich ochranu pred znečistením a dodržiavanie hygieny.
