V Čiernej po africkom more ošípaných umožnili domáce zabíjačky

Trebišov 17. júla (TASR) – V obci Čierna v okrese Trebišov, kde 10. júla potvrdili výskyt afrického moru ošípaných (AMO) u dvoch uhynutých ošípaných z domáceho chovu, sa už živé ošípané nenachádzajú.



V zostávajúcich niekoľkých domácich chovoch, v ktorých bolo celkovo desať ošípaných, štátni veterinári umožnili v uplynulých dňoch po splnení podmienok domáce zabíjačky. Ďalší postup bude závisieť od výsledkov laboratórnych testov vzoriek z týchto zvierat. Po rokovaní expertnej skupiny pre AMO to novinárom v piatok potvrdil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov Lukáš Fraštia.



Pri deviatich ošípaných došlo po ich klinickom vyšetrení veterinárnym lekárom k domácej zabíjačke, jedného väčšieho kanca veterinári usmrtili.



„Umožnili sme chovateľom ošípané odporaziť za podmienky, že nebudú narábať s mäsom. Odobraté boli vzorky, ktoré by mali byť k dispozícii dnes. Pokiaľ by boli pozitívne, samozrejme, urobia sa ďalšie opatrenia," povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš.



V prípade úhynu dvoch ošípaných v Čiernej daný chovateľ podľa Bíreša nedodržiaval opatrenia na ochranu chovu pred nákazou, kŕmil ich napríklad zeleným krmivom.



„Teraz sa stále robí šetrenie, informujú sa chovatelia jednak cez starostov aj veterinárnych lekárov, je tam zákaz presunu ošípaných, biologická ochrana chovov, to znamená vylúčiť akýkoľvek aj sekundárny kontakt s diviakom, cez krmivo, oblečenie, osoby – tzv. čierno-biely systém. U tohto chovateľa nič takéto neexistovalo. Z tohto dôvodu, ak to chovatelia dodržia, myslím si, že ďalšie prípady by nemali byť, pretože vždy je to o ochrane chovov," povedal Bíreš.



Zároveň ocenil, že chovatelia v okrese Trebišov vzali povinnosť registrovať svoje chovy vážne, veterinárna správa tak má teraz, na rozdiel od situácie pred rokom, prehľad o chovoch v jednotlivých dedinách, čo je dôležité pre prípadné opatrenia.



V súvislosti s prípadom v Čiernej vzniklo trojkilometrové ochranné pásmo, ktoré zahŕňa katastre šiestich okolitých obcí. Pásmo dohľadu vo vzdialenosti desať kilometrov zasahuje v Trebišovskom okrese ďalších šesť a v okrese Michalovce štyri obce. V pásme dohľadu evidujú zhruba 125 chovov.



Bíreš ďalej upozornil na rozširujúci sa výskyt nakazených diviakov v Maďarsku pri hraniciach so Slovenskom, ktorý sa aktuálne priblížil až k okresu Komárno. Ak by došlo k výskytu nakazených diviakov aj na takomto slovenskom území, opatrenia by podľa neho boli omnoho zložitejšie, a to vzhľadom na tamojšie veľké chovateľské farmy a presuny odstavčiat.



Najnovší 12. prípad AMO v domácom chove sa na Slovensku objavil po 11 mesiacoch, všetky boli v okrese Trebišov. Od minulého roku na Slovensku zaznamenali aj viac ako 200 uhynutých alebo ulovených diviakov s AMO, a to v okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-okolie a nedávno aj Košice-mesto. AMO, ktoré zabíja domáce a divé ošípané, je neliečiteľná choroba, ktorá však nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.