Veterinári upozorňujú: V Maďarsku zistili mor malých prežúvavcov

Bratislava 29. januára (TASR) - V Maďarsku sa vyskytol mor malých prežúvavcov (PPR). Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že je preto nevyhnutná zvýšená kontrola zdravotného stavu oviec a kôz z krajín s výskytom tohto ochorenia - Maďarska, Rumunska, Bulharska a Grécka, ako aj dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti v chovoch.



"Dňa 27. januára 2025 Maďarsko oficiálne oznámilo výskyt moru malých prežúvavcov v chove oviec s 1810 ovcami, ktorý sa nachádza v Szentgyörgyvölgy, neďaleko maďarsko-slovinskej hranice. Podľa poskytnutých informácií zásielka živých oviec odoslaná z rumunského zberného strediska prišla na túto farmu 15. januára 2025. Rumunsko je krajina s výskytom tejto nákazy," spresnila ŠVPS.



Slovenskí veterinári doplnili, že vzhľadom na oznámenie Maďarska a na zabránenie šírenia tejto choroby Rumunsko ako preventívne opatrenie pozastavilo certifikáciu živých malých prežúvavcov na účely obchodu v rámci EÚ.



Mor malých prežúvavcov je spôsobený morbillivírusom úzko súvisiacim s vírusom moru hovädzieho dobytka a postihuje kozy, ovce a niektoré voľne žijúce príbuzné domestikované malé prežúvavce, ako aj ťavy. Vyznačuje sa vysokou mierou chorobnosti a úmrtnosti a má veľký hospodársky vplyv v oblastiach Afriky, Stredného východu a Ázie.



Klinické ochorenie pripomína mor hovädzieho dobytka. PPR môže klinicky pripomínať i iné choroby (katarálna horúčka oviec, slintačka a krívačka nákazlivá pleuropneumónia), preto musí byť potvrdený laboratórnymi vyšetreniami. Prirodzené ochorenie postihuje najmä kozy a ovce. Inkubačná doba je zvyčajne 4 až 6 dní, ale môže sa pohybovať od 3 do 10 dní. Klinické ochorenie je akútne, s horúčkou do 41 stupňov Celzia, ktorá môže trvať 3 až 5 dní. Zvieratá sa stanú depresívnymi, anorektickými a vytvorí sa u nich syndróm tzv. suchej papule.



"Za posledné tri mesiace neboli identifikované žiadne dovozy oviec a kôz na územie Slovenskej republiky z postihnutých krajín," dodala ŠVPS.