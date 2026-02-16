< sekcia Ekonomika
SWAN v roku 2025 zvýšil tržby o 2,3 % na viac ako 160 miliónov eur
Spoločnosť dosiahla predbežne upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) vo výške 50,9 milióna eur, čo je medziročné zvýšenie o 8,9 milióna eur, respektíve viac ako 20 %.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Telekomunikačný operátor SWAN uzavrel rok 2025 s tržbami vo výške 160,6 milióna eur, čo je medziročný nárast o 2,3 %. Spoločnosť zároveň dosiahla predbežne upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) vo výške 50,9 milióna eur, čo je medziročné zvýšenie o 8,9 milióna eur, respektíve viac ako 20 %. V pondelok o tom informoval SWAN.
Tržby z predaja fixných služieb dosiahli 99,8 milióna eur, mobilné služby priniesli firme 60,8 milióna eur. Počet rezidenčných zákazníkov využívajúcich mobilné alebo fixné služby internetu alebo televízie dosiahol už 800.000, pričom zákaznícka báza medziročne narástla o 2,8 %.
„Rast tržieb aj výrazné zlepšenie EBITDA vnímame ako jasný signál, že sme schopní udržateľne rásť aj v náročných podmienkach a zároveň si udržať vysokú mieru investičnej činnosti,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Roman Vavrík. Firma vlani investovala do rozvoja sietí a technológií 80 miliónov eur.
Mobilné služby využíva už viac ako 676.00 zákazníkov, čo je medziročný nárast o takmer 29.000 SIM alebo o 4,5 %. Dáta zároveň potvrdzujú zmenu v správaní zákazníkov. Dátová spotreba mobilných zákazníkov medziročne narástla o 8 %. Najvýraznejšie rástli tržby v segmente rezidenčných zákazníkov mobilných služieb, ktoré vzrástli o 8 % a dosiahli úroveň 53 miliónov eur.
