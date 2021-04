Swarovski prepustí menej zamestnancov, než pôvodne plánoval

Wattens 27. apríla (TASR) - Rakúsky výrobca krištáľov a šperkov Swarovski plánuje prepustiť menej zamestnancov, než plánoval. Podľa pôvodných plánov malo byť v hlavnom sídle v rakúskom Wattense prepustených 600 ľudí, po novom dostane výpoveď len 250. Dôvodom pre revíziu je dobrý stav objednávok, ku ktorému prispela najmä nová vlaňajšia kolekcia šperkov, modernizovaná predajňa v Miláne a lepší vývoj niektorých segmentov podnikania.



Prepúšťanie zasiahne oblasti predaja, administratívy, financií, produkcie a marketingu. Swarovski plánuje v týchto oblastiach vykonávať ďalšie analýzy do 11. júna, o tri dni neskôr ohlási prepúšťanie na úrade práce (AMS) a od 19. júla sa začnú rokovania s dotknutými zamestnancami, ktoré potrvajú do jesene.



Podľa agentúry APA tržby v oblasti výroby krištáľov vlani medziročne klesli o 35 % na 1,7 miliardy eur, spoločnosť za minulý rok vykázala prevádzkovú stratu a podobný výsledok očakáva aj tento rok. Swarovski sa vlani pre prepúšťanie opakovane dostával do novinových titulkov. Doteraz prišlo vo Wattense o prácu 1200 ľudí, strednodobo tu chce mať 3000 zamestnancov.



Situáciu komplikovali ostré rozpory vo vnútri rodiny týkajúce sa ďalšieho smerovania koncernu a jeho novej štruktúry. V októbri sa konalo zhromaždenie spoločníkov, kde sa hlasovalo o novej firemnej štruktúre. Približne 80 % spoločníkov plán schválilo, následkom bola žaloba opozičného krídla rodiny Swarovských.