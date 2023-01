Swatch očakáva rekordný rok 2023, stavia na zotavení čínskeho trhu

Bern 24. januára (TASR) - Akcie švajčiarskeho výrobcu hodiniek Swatch vyskočili v utorok na 1,5-ročné maximum potom, ako firma oznámila, že v tomto roku očakáva zotavenie dopytu po luxusných produktoch na kľúčovom čínskom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčší výrobca hodiniek na svete, do ktorého portfólia patria značky ako Omega, Tissot a Longines, uviedol, že predaj jeho výrobkov v Číne od začiatku roka už prekonal hodnotu predaja za celý január roka 2022. Ten bol pritom pre spoločnosť veľmi úspešný.



Firma zároveň dodala, že za celý rok 2023 očakáva rekordné tržby, pričom hlavnou mierou by sa na tom mal podieľať práve trh kontinentálnej Číny, ako aj zvýšený dopyt po jej hodinkách v Hongkongu a Macau. Tieto trhy v minulom roku ovplyvňovali prísne protipandemické opatrenia, ktoré však Peking ku koncu roka zrušil. Tým zrušil aj cestovné obmedzenia pre Číňanov.



Optimistické vyhliadky tak posilnili akcie spoločnosti Swatch na najvyššiu úroveň od júla 2021. Je to zároveň ďalší pozitívny signál pre trh s luxusom na začiatku čínskeho nového roka v znamení králika.



Firma Swatch zároveň oznámila výsledky za minulý rok, za ktorý zaznamenala rast tržieb aj zisku. Tržby sa zvýšili o 2,5 % na 7,5 miliardy švajčiarskych frankov (7,49 miliardy eur). Po očistení o kurzové vplyvy vzrástli o 4,6 %. Čistý zisk dosiahol 823 miliónov frankov, čo oproti roku 2021 predstavuje rast o 6,3 %.



(1 EUR = 1,0013 CHF)