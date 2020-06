SWEP Slovakia požiadala štátnu pomoc na rozšírenie kechneckého závodu

Bratislava 10. júna (TASR) - SWEP Slovakia, s. r. o., v okrese Košice-okolie žiada o štátnu pomoc na rozšírenie závodu na výrobu spájkovaných výmenníkov tepla v existujúcom areáli priemyselného parku Kechnec. Technológie budú umiestnené v novovybudovanej prístavbe k existujúcej hale. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda.



V rámci investičného zámeru prijímateľ pomoci plánuje vynaložiť do roku 2022 minimálne 7,46 milióna eur ako oprávnené investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ plánuje vytvoriť 40 nových pracovných miest do roku 2024.



Spoločnosť požiadala o poskytnutie investičnej pomoci v nominálnej hodnote 2,24 milióna eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 700.000 eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 1,54 milióna eur.



"V súhrnnom stanovisku ministerstvo hospodárstva vyjadrilo súhlas s poskytnutím investičnej pomoci v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 1,54 milióna eur, a to výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov," priblížil rezort hospodárstva.



SWEP Slovakia, s. r. o., vznikla 3. augusta 2005. Hlavný predmet podnikania je výroba rúr, pecí a horákov k peciam. Je dcérskou spoločnosťou skupiny kapitálovo a personálne prepojených subjektov – Dover Luxembourg Finance Sarl.



Skupina SWEP sa v roku 1994 stala súčasťou Dover Corporation. Dover Corporation je globálny výrobca inovatívneho vybavenia a špeciálnych systémov v rôznych odvetviach priemyslu.