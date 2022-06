Swiss Air ruší lety pre nedostatok personálu

Zürich 7. júna (TASR) - Spoločnosť Swiss Air, dcérska spoločnosť Lufthansy, ruší niekoľko letov pre nedostatok vlastného personálu, ako aj pracovníkov pozemných a letiskových služieb. TASR správu prevzala z AFP.



Swiss Air tak od júla do októbra zruší svojich päť letov týždenne medzi Norimbergom a Zürichom, uviedol v utorok hovorca spoločnosti. Zároveň v júli a auguste budú týždenné lety medzi Berlínom a Zürichom zredukované zo 48 na 44 a medzi Stuttgartom a Zürichom z 13 na 10.



Swiss ruší aj diaľkový let z Zürichu do San Francisca raz za týždeň. Zredukovaný cestovný poriadok sa dotkne približne 2 % cestujúcich, dodal hovorca.