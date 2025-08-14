< sekcia Ekonomika
Swiss Re dosiahla v 1. polroku zisk 2,6 miliardy USD
Poistné plnenia v dôsledku prírodných katastrof dosiahli celkovú výšku 556 miliónov dolárov, najmä v súvislosti s požiarmi v Los Angeles zo začiatku roka.
Autor TASR
Zürich 14. augusta (TASR) - Švajčiarska zaisťovňa Swiss Re dosiahla v prvom polroku zisk pred zdanením vo výške 2,6 miliardy dolárov (2,22 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje nárast o 24 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Poistné plnenia v dôsledku prírodných katastrof dosiahli celkovú výšku 556 miliónov dolárov, najmä v súvislosti s požiarmi v Los Angeles zo začiatku roka. V druhom štvrťroku sa plnenia z veľkých prírodných katastrof celkovo znížili, oznámila vo štvrtok Swiss Re. Spoločnosť potvrdila svoj výhľad na celý rok 2025, v ktorom očakáva čistý zisk 4,4 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1711 USD)
