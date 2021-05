Symbolický máj spadol majiteľovi na strechu domu

Bratislava 17. mája (OTS) - Tradícia stavania májov je na Slovensku obľúbená. Okrem miest a obcí takto oslavujú mnohí Slováci, ktorí stavajú tento symbolický strom dokonca aj vo vlastných záhradách či dvoroch. Táto dlhoročná tradícia však so sebou nesie aj riziko, pretože zlomenie vysokého stromu môže viesť k nemalým škodám a v horšom prípade aj k zraneniam.Takúto nepríjemnú skúsenosť má aj klient poisťovne Groupama z malej obce na severnom Slovensku. Každoročne s rodinou stavajú máj a nevynechali ani tento rok. Silný vietor ale máj rozlomil a odlomená časť padla klientovi na strechu rodinného domu. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil, takže klient utrpel len majetkovú škodu.vysvetľuje marketingový konzultant poisťovne Groupama,Môže si ale uplatniť klient takúto škodu, aj pokiaľ nejde o bežne vysadený strom? A kto by hradil škodu, ak by máj spadol na strechu susedovi? Na tieto otázky odpovedá, produktová manažérka poisťovne Groupama. „,“ vysvetľuje D. Bačová a dodáva, že úplne opačne to ale platí v prípade, ak by spadnutý máj poškodil majetok suseda či inej tretej strany. „Inak to je ale podľa D. Bačovej v prípade, ak by sa škoda stala v dôsledku nesprávneho ukotvenia či osadenia stromu. „,“ dodáva D. Bačová.Pád mája zároveň spadá v poisťovni Groupama pod definíciu rizika pádu stromov, stožiarov či iných predmetov, pričom krytie sa nevzťahuje len na nehody zapríčinené ľudským zlyhaním. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité, či máj/strom spadne z dôvodu víchrice alebo pre zlé ukotvenie. Čo je ale dôležité, poisťovňa nerozlišuje, či ide o slávnostne postavený máj alebo bežný strom či stožiar, škodu kryje v oboch prípadoch.