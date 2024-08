Syndróm nezdravých budov môže ovplyvniť zdravie i pracovný výkon

Bratislava 26. augusta (TASR) - Syndróm nezdravých budov (SNB) spôsobuje zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu života i pracovný výkon. Pomôcť pri riešení syndrómu nezdravých budov by mohla digitálna správa budov. V pondelok o tom informovala platforma PlanRadar, ktorá sa zameriava na digitalizáciu dokumentácie, komunikácie a reportovania počas výstavby a správy nehnuteľností.



Ľudia v súčasnosti podľa platformy trávia až 90 % svojho času vnútri budov. Kvalita vnútorného prostredia je preto kľúčová pre ich zdravie a produktivitu. Syndróm nezdravých budov sa často prejavuje rôznymi príznakmi od bolesti hlavy a podráždenia očí až po problémy s koncentráciou a únavu. Tieto symptómy často miznú po opustení budovy, čo podľa PlanRadar naznačuje súvislosť s kvalitou vnútorného prostredia.



"Tieto symptómy bývajú často nenápadné a môžu byť spojené s faktormi ako je nedostatočné vetranie, vysoká koncentrácia znečisťujúcich látok v interiéri alebo zvýšená vlhkosť. SNB nie je len otázkou pohodlia, ale tvorí významné zdravotné a ekonomické riziko," priblížil regionálny manažér platformy PlanRadar pre Slovensko Adam Heres Vostárek. Pripomenul, že napríklad vo Veľkej Británii či na Novom Zélande vykazuje príznaky SNB až 80 % zamestnancov, čo vedie k zvýšenej chorobnosti a zníženej produktivite.



Nepriaznivé vnútorné prostredie podľa platformy spôsobuje nedostatočné vetranie priestorov, alebo tiež neefektívne klimatizačné systémy, ktoré nedokážu zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu. Problémom je tiež nadmerná vlhkosť, ktorá vytvára podmienky pre rast plesní.



Jedným z riešení ako predchádzať SNB by mohla byť digitálna správa nehnuteľností. Prostredníctvom komplexného monitoringu by mohli správcovia budov včas odhaliť možné problémy a chrániť tak zdravie užívateľov i celkový stav nehnuteľnosti. Pomôcť by mohla aj pri plánovaní pravidelnej údržby, rýchlej identifikácii prípadných chýb či k zlepšeniu komunikácie pri zabezpečení údržby a potrebných opráv.