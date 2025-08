Sýria podpísala s investormi dohody za 14 miliárd USD

Damask 6. augusta (TASR) - Sýria v stredu podpísala so zahraničnými firmami dohody o investíciách zahrnujúcich približne 12 strategických projektov. Ich celková hodnota dosahuje asi 14 miliárd USD (12,06 miliardy eur). Informovala o tom agentúra DPA.



Cieľom investičných dohôd, ktoré boli podpísané na konferencii v Damasku, je oživenie ekonomiky a revitalizácia sýrskej infraštruktúry zničenej v dôsledku 14 rokov trvajúcej občianskej vojny. Predseda Sýrskeho úradu pre investície Talal Hilali označil dohody za „prelomové“ pre budúcnosť Sýrie. „Tu nejde iba o slávnostné podujatie,“ povedal Hilali. „Je to jasné vyhlásenie, že Sýria je otvorená investíciám a pripravená spolupracovať s dôveryhodnými partnermi,“ dodal.



K najväčším projektom, ktoré by mali investície podporiť, patrí rozšírenie medzinárodného letiska a výstavba nového systému podzemnej dráhy v hlavnom meste Damask. Okrem toho sa počíta s viacerými veľkými komerčnými projektami vrátane výstavby výškových komplexov a nákupných centier.



(1 EUR = 1,1604 USD)