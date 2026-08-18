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Sýria umožnila MAAE prístup k lokalite s jadrovým materiálom
Sýrske úrady tvrdia, že nájdený jadrový materiál pochádza z obdobia vlády exprezidenta Bašára Asada.
Autor TASR
Damask 18. augusta (TASR) - Tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v utorok v Sýrii navštívil doteraz neohlásenú lokalitu, kde sa nachádza jadrový materiál. Pracovníci MAAE tam odobrali vzorky, informoval generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi. Na tlačovej konferencii v Damasku Grossi dodal, že na mieste sa nachádza niekoľko ton jadrového materiálu, ktorý „by mohol byť zneužitý“.
Ako vo svojej správe uviedla agentúra AFP, Sýria v minulosti v rámci svojich záväzkov voči MAAE neinformovala o existencii tejto lokality. Úrady o nej upovedomili agentúru 17. júla. Grossi a tím MAAE ju v utorok navštívili a odobrali tam vzorky na analýzu.
Sýrske úrady tvrdia, že nájdený jadrový materiál pochádza z obdobia vlády exprezidenta Bašára Asada. MAAE bude teraz preverovať jeho pôvod a charakter, ako aj to, či súvisí so staršími jadrovými aktivitami v krajine.
Sýria bola už v minulosti podozrievaná z tajného jadrového programu. Najvážnejším prípadom bola lokalita v Dajr az-Zaure na východe krajiny, ktorú v roku 2007 zničil izraelský letecký útok. MAAE neskôr dospela k záveru, že zničený objekt bol veľmi pravdepodobne jadrovým reaktorom, ktorý Sýria budovala tajne a bez toho, aby o ňom informovala agentúru.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s Grossim v Damasku uviedol, že spolupráca s MAAE dosiahla pokročilú fázu, a zdôraznil, že hlavným princípom Sýrie pri spolupráci s MAAE je transparentnosť.
Podľa agentúry SANA šéf sýrskej diplomacie doplnil, že Sýria stále rieši dedičstvo po zosadenom režime v oblasti jadrových aktivít, ale teší sa na spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom, pričom si však vyhradzuje právo na civilné a mierové využívanie atómovej energie.
Grossi ocenil, že nová sýrska vláda na rozdiel od zosadeného režimu spolupracuje s MAAE. Táto spolupráca sa začala pred 18 mesiacmi a MAAE získala prístup na tajnú lokalitu v Dajr az-Zaure pochádzajúcu z čias Asadovho režimu. Tento zvrat označil Grossi za dôležitý z hľadiska bezpečnosti, mieru a úsilia o nešírenie jadrových zbraní. Podľa Grossiho sa Sýria a MAAE snažia riešiť otázky, ktoré v minulosti vyvolávali obavy medzinárodného spoločenstva. Vďaka svojmu prístupu Sýria opätovne získala svoje miesto v medzinárodnom spoločenstve ako štát, ktorý v plnom rozsahu dodržiava svoje právne záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní, vyzdvihol Grossi.
„Teraz obraciame list v minulosti a začíname novú kapitolu spolupráce v oblasti využívania jadrovej energie,“ povedal. Jadrové technológie by sa podľa Grossiho mali v Sýrii zameriavať na energetiku, zdravotníctvo a hospodárenie s vodou.
Ako vo svojej správe uviedla agentúra AFP, Sýria v minulosti v rámci svojich záväzkov voči MAAE neinformovala o existencii tejto lokality. Úrady o nej upovedomili agentúru 17. júla. Grossi a tím MAAE ju v utorok navštívili a odobrali tam vzorky na analýzu.
Sýrske úrady tvrdia, že nájdený jadrový materiál pochádza z obdobia vlády exprezidenta Bašára Asada. MAAE bude teraz preverovať jeho pôvod a charakter, ako aj to, či súvisí so staršími jadrovými aktivitami v krajine.
Sýria bola už v minulosti podozrievaná z tajného jadrového programu. Najvážnejším prípadom bola lokalita v Dajr az-Zaure na východe krajiny, ktorú v roku 2007 zničil izraelský letecký útok. MAAE neskôr dospela k záveru, že zničený objekt bol veľmi pravdepodobne jadrovým reaktorom, ktorý Sýria budovala tajne a bez toho, aby o ňom informovala agentúru.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s Grossim v Damasku uviedol, že spolupráca s MAAE dosiahla pokročilú fázu, a zdôraznil, že hlavným princípom Sýrie pri spolupráci s MAAE je transparentnosť.
Podľa agentúry SANA šéf sýrskej diplomacie doplnil, že Sýria stále rieši dedičstvo po zosadenom režime v oblasti jadrových aktivít, ale teší sa na spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom, pričom si však vyhradzuje právo na civilné a mierové využívanie atómovej energie.
Grossi ocenil, že nová sýrska vláda na rozdiel od zosadeného režimu spolupracuje s MAAE. Táto spolupráca sa začala pred 18 mesiacmi a MAAE získala prístup na tajnú lokalitu v Dajr az-Zaure pochádzajúcu z čias Asadovho režimu. Tento zvrat označil Grossi za dôležitý z hľadiska bezpečnosti, mieru a úsilia o nešírenie jadrových zbraní. Podľa Grossiho sa Sýria a MAAE snažia riešiť otázky, ktoré v minulosti vyvolávali obavy medzinárodného spoločenstva. Vďaka svojmu prístupu Sýria opätovne získala svoje miesto v medzinárodnom spoločenstve ako štát, ktorý v plnom rozsahu dodržiava svoje právne záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní, vyzdvihol Grossi.
„Teraz obraciame list v minulosti a začíname novú kapitolu spolupráce v oblasti využívania jadrovej energie,“ povedal. Jadrové technológie by sa podľa Grossiho mali v Sýrii zameriavať na energetiku, zdravotníctvo a hospodárenie s vodou.