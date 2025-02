Odborníci: Systém emisných povoleniek bude volatilný

Bratislava 20. februára (TASR) - Systém obchodovania s emisnými povoleniami ETS 2, ktorý by mal začať fungovať v roku 2027, bude zo začiatku pravdepodobne vysoko volatilný. Ceny povoleniek nie sú v súčasnosti stanovené, ich hodnota sa bude zrejme odvíjať od počiatočnej ceny. V rámci tohto systému zároveň hrozí, že v roku 2031 ich už nebude dostatok. Uviedol to vo štvrtok na základe názorov viacerých analytikov odborník zo spoločnosti ENCOSE Filip Daniel Petric.



Počiatočnú rozkolísanosť cien tohto systému očakáva aj Šimon Lacena z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. "Ja osobne sa stotožňujem s tou volatilitou, ktorú očakávame. Ešte veľa členských štátov napríklad ani nevie, aký má finálny počet regulovaných subjektov, čo tiež bude mať vplyv na cenu," uviedol Lacena.



Identifikácia regulovaných subjektov je problematická aj v SR, na čo upozornila odborníčka na systém ETS 2 z MŽP SR Valentína Zemanová. Podnikateľom však môže podľa nej pomôcť dotazník rezortu životného prostredia dostupný na jeho stránke, ktorého cieľom je uľahčiť im samoidetifikáciu a zistiť, či sa kvalifikujú ako regulované subjekty v rámci ETS 2. Zemanová zároveň zdôraznila, že z nového systému sú vylúčené subjekty, ktoré už spadajú do systému ETS 1.



Odborníčka pripomenula, že primárnu komunikáciu v súvislosti so systémom ETS 2 poskytujú domácim podnikateľom okresné úrady v sídle kraja, na ktorých okrem iného podávajú aj žiadosti o vydanie povolení. V prípade nedodržania stanovených lehôt a povinností vydá okresný úrad v sídle kraja podnikateľovi pokutu od tisíc až do 16.600 eur, doplnila Zemanová.



Petric upozornil, že na to, aby boli splnené stanovené ciele, bude potrebná naozaj silná podpora dekarbonizácie. V rámci sektorov ETS 2 by mal mať pritom najväčší podiel na celkových emisiách sektor pozemnej dopravy. Dôležité budú najmä kroky najväčších štátov v rámci Únie, a to Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Španielska, doplnil Petric. Odborník zároveň pripustil, že zvýšené náklady na emisné povolenky môžu podnikatelia premietnuť do vyšších cien pre spotrebiteľov.



Systém ETS 2 je samostatný systém v rámci európskej Zelenej dohody, ktorý reguluje oblasť emisií oxidu uhličitého (CO2) zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch. Obchodovanie s emisnými kvótami by malo začať v roku 2027. Cieľom zavedenia tohto systému je znížiť emisie skleníkových plynov o 42 % do roku 2030.