Systém energopomoci potrebuje podľa opozície zmeny, navrhuje riešenia
Opozičná SaS odhaduje, že problémy s energopomocou môže mať približne 50.000 domácností.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Nový systém poskytovania pomoci s cenami energiami od budúceho roka je nepodarený a chaotický. Tvrdia to viaceré opozičné strany s tým, že nevyhnutne potrebuje zmeny. Opozičná SaS odhaduje, že problémy s energopomocou môže mať približne 50.000 domácností.
„My ale máme konkrétne riešenia. Tieto riešenia sme spísali do listu, ktorý v priebehu dnešného dňa doručíme pani ministerke hospodárstva Denise Sakovej (Hlas-SD) osobne na podateľňu, pretože Ministerstvo hospodárstva (MH) SR je stále po minulotýždňovom hackerskom útoku nefunkčné,“ vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec Karol Galek (SaS).
Jednou z najčastejších chýb nového systému je podľa neho situácia, že niekto získa pomoc na jeden typ energie a na iný nie. „Tu musí vzniknúť automatická nárokovateľnosť. Keď mi skrátka vyjde na odbernom mieste, že na elektrinu nárok mám, automaticky mi musí byť pridelená energopomoc aj v prípade tepla, aj v prípade plynu,“ zdôraznil Galek.
Potrebné je podľa neho tiež riešiť problémy s trvalým pobytom, na ktorý je pomoc naviazaná. SaS chce zaviesť inštitút čestného prehlásenia, v ktorom ľudia napíšu, či niekde bývajú alebo nebývajú a následne budú mať polrok na to, aby si svoj pobyt úradne vysporiadali.
Prípady, kedy by ľudia mali mať nárok na energopomoc, ale nie je im priznaná, by mal štát riešiť individuálne a proaktívne. „Nie, že ľudia budú musieť niekam chodiť alebo volať, ale aby poslali svoj problém a ministerstvo alebo ním poverená osoba ich kontaktovala a túto vec vyriešila. A kým ich nebudú kontaktovať, tak aby automaticky mali na takúto energopomoc nárok,“ vysvetlil opozičný poslanec. Zároveň by sa mal podľa neho zaviesť maximálny strop na príjem niektorého člena domácnosti, aby pomoc nedostávali bohatí ľudia.
Celý problém je podľa Galeka spôsobený najmä neprepojenými databázami. „Databázy, ktoré si pozbierala ministerka Saková a zlúčila na jednom mieste, teda u seba na ministerstve hospodárstva a vytvorila si tým takú paralelnú tajnú službu, jednoducho nie sú, ani nemôžu byť kompatibilné,“ zhodnotil poslanec.
Na podobný problém upozornilo v stredu aj opozičné KDH. Podľa predstaviteľov hnutia nie je ministerstvo hospodárstva vhodné na rozdeľovanie energopomoci, ktorá je vo svojej podstate sociálnou dávkou. Na tento účel je oveľa vhodnejšie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
„Už desiatky rokov fungujú sociálne dávky, podpora pre domácnosti príspevkom na bývanie. MPSVR je presne to ministerstvo, ktoré má presnú znalosť prostredia, má expertov, vie komu a ako dávky poskytuje,“ vysvetlil podpredseda KDH Viliam Karas. Vláda tak podľa neho urobila chybu, keď zverila energopomoc „nekompetentnému subjektu“, ktorý nikdy sociálne dávky neposkytoval. Výsledkom je drahý a nefunkčný systém, ktorý doteraz stál 17 miliónov eur a môže byť ešte drahší.
