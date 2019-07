Systém na obchodu Európy a Iránu má čoskoro uskutočniť prvú transakciu

Prvá transakcia bude limitovaná, je to však len začiatok.

Poznaň 4. júla (TASR) - Špeciálny obchodný kanál známy ako Instex, ktorý má umožniť legálne obchody európskych firiem s Iránom, by mal v najbližších dňoch uskutočniť prvú, aj keď len obmedzenú transakciu. Povedal to vo štvrtok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Mechanizmus Instex, ktorý založili Británia, Francúzsko a Nemecko, by mal európskym podnikom pomôcť obchádzať sankcie, ktorými chcú USA trestať obchodovanie s Iránom. "Chceme, aby Instex vstúpil do platnosti v najbližších dňoch. Dúfam, že v najbližších dňoch bude zrealizovaná prvá transakcia," povedal Le Maire novinárom na konferencii v Poznani.



Ako dodal, prvá transakcia bude limitovaná, je to však len začiatok. "Očakávame, že Instex bude efektívnym nástrojom," uviedol Le Maire.