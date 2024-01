Pri predĺženom rodičovskom príspevku by sa mohla posilniť kontrola

Bratislava 30. januára (TASR) - Platiteľ príslušný podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby by mohol pri priznávaní o predĺženom rodičovskom príspevku rozhodovať na základe potvrdenia obce o rozhodnutí riaditeľa príslušnej materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



Novela má posilniť kontrolu vyplácania predĺženého rodičovského príspevku. Má tak šetriť finančné prostriedky štátneho rozpočtu. Systém kontroly by bol nastavený tak, že materská škola by vyhotovila evidenciu všetkých detí prijatých a neprijatých na predprimárne vzdelávanie v jej pôsobnosti a elektronicky by ho zaslala príslušnej obci, kam spadá podľa územnej pôsobnosti.



Obec by podľa doručených evidencií následne vyhotovila kompletnú evidenciu v rámci danej samosprávy, eliminovala tzv. duplicity a získala tak úplný prehľad o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v rámci svojej územnej pôsobnosti.



"Touto novelizáciou sa otvorí legislatívne čistejšia a jednoduchšia cesta za získaním rodičovského príspevku. Platitelia predĺženého rodičovského príspevku (regionálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny príslušné podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby) sú zároveň oprávnené si túto evidenciu od obcí vyžiadať, nakoľko táto obsahuje aj údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa," uvádza sa v dôvodovej správe.



Samosprávy zároveň podľa poslancov potrebujú presnejší prehľad o počtoch prijatých a neprijatých detí. Na základe toho by tak mohli nastavovať stratégiu vytvárania nových miest v materských školách.



Poslanci navrhujú účinnosť novely zákona od 1. júna 2024.