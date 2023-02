SZČO a dobrovoľne poistení majú uhradiť novú výšku poistného do stredy

Bratislava 2. februára (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) majú uhradiť novú výšku poistného do stredy (8. 2.). Vo štvrtok to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli upraviť platobný príkaz v banke a vyhli sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní ich nároku na nemocenské a dôchodkové dávky," upozornil Kontúr.



Nové sumy poistného SZČO a DPO súvisia so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od začiatku januára, vysvetlil hovorca SP. Podobne odvtedy nastala zmena v platení poistného aj u zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre poistné.



Minimálne poistné pre živnostníkov je od nového roka 200,72 eura mesačne a maximálne je 2810,11 eura za mesiac, vyčíslil Kontúr. Upravená výška poistného sa od začiatku januára týka 174.463 samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 354 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.