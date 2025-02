SZČO by mali zaplatiť nové poistné do 10. februára

Bratislava 3. februára (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a ostatné dobrovoľne poistené osoby musia do 10. februára tohto roka zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu v novej výške, a to za mesiac január. V pondelok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"V súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2025 Sociálna poisťovňa pripravila kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2025. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne," uviedla SP.



Nové minimálne poistné pre SZČO je od januára tohto roka vo výške 237,02 eura mesačne. Maximálne poistné pre túto skupinu osôb je na úrovni 5214,49 eura. Nové minimálne poistné platí aj pre pre dobrovoľne poistené osoby, ktoré sú poistené dôchodkovo, nemocensky alebo v nezamestnanosti, pričom ide o sumu 251,32 eura.



SP zdôraznila, že informáciu o novom poistnom SZČO už neposiela, ale je dostupná na jej webovej stránke. O zmene vymeriavacieho základu v novej výške sa dozvedia živnostníci aj v prípade, ak majú aktivovanú e-schránku na doručovanie takýchto informácií. Zároveň odporúča, aby si SZČO a dobrovoľne poistené osoby upravili výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovali si variabilný a špecifický symbol.



Poisťovňa zaznamenala v roku 2024 takmer 211.000 povinne poistených SZČO, pričom viac ako 167.500 platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a 108 z maximálneho vymeriavacieho základu. Minimálne poistné do SP platí približne 80 % SZČO.