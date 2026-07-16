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Štvrtok 16. júl 2026Meniny má Drahomír
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SZČO nebudú musieť Sociálnej poisťovni ohlasovať prerušenie poistenia

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Tento automatizovaný proces sa však týka len prípadov, keď SZČO nemá iné aktívne oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. augusta 2026 nebudú musieť pri pozastavenej živnosti nahlasovať Sociálnej poisťovni (SP) prerušenie povinného poistenia. O vzniku alebo skončení prerušenia poistenia bude naopak poisťovňa proaktívne informovať živnostníkov, a to v lehote do 20 dní. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

Tento automatizovaný proces sa však týka len prípadov, keď SZČO nemá iné aktívne oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Rovnako nový postup neplatí, ak k pozastaveniu živnosti došlo pred 1. augustom 2026. V tom prípade musia živnostníci zmenu nahlásiť SP do 30 dní.

Aj naďalej budú musieť živnostníci do 30 dní nahlásiť prerušenie činnosti na základe iných oprávnení (mimo živnosti) alebo v prípade výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo pri detencii. Do ôsmich dní zas nahlasujú potrebu osobného a celodenného ošetrovania (od 15. dňa), dlhodobé ošetrovanie (od 91. dňa), nárok na rodičovský príspevok a trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy.
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