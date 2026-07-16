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SZČO nebudú musieť Sociálnej poisťovni ohlasovať prerušenie poistenia
Tento automatizovaný proces sa však týka len prípadov, keď SZČO nemá iné aktívne oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. augusta 2026 nebudú musieť pri pozastavenej živnosti nahlasovať Sociálnej poisťovni (SP) prerušenie povinného poistenia. O vzniku alebo skončení prerušenia poistenia bude naopak poisťovňa proaktívne informovať živnostníkov, a to v lehote do 20 dní. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Tento automatizovaný proces sa však týka len prípadov, keď SZČO nemá iné aktívne oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Rovnako nový postup neplatí, ak k pozastaveniu živnosti došlo pred 1. augustom 2026. V tom prípade musia živnostníci zmenu nahlásiť SP do 30 dní.
Aj naďalej budú musieť živnostníci do 30 dní nahlásiť prerušenie činnosti na základe iných oprávnení (mimo živnosti) alebo v prípade výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo pri detencii. Do ôsmich dní zas nahlasujú potrebu osobného a celodenného ošetrovania (od 15. dňa), dlhodobé ošetrovanie (od 91. dňa), nárok na rodičovský príspevok a trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Tento automatizovaný proces sa však týka len prípadov, keď SZČO nemá iné aktívne oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Rovnako nový postup neplatí, ak k pozastaveniu živnosti došlo pred 1. augustom 2026. V tom prípade musia živnostníci zmenu nahlásiť SP do 30 dní.
Aj naďalej budú musieť živnostníci do 30 dní nahlásiť prerušenie činnosti na základe iných oprávnení (mimo živnosti) alebo v prípade výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo pri detencii. Do ôsmich dní zas nahlasujú potrebu osobného a celodenného ošetrovania (od 15. dňa), dlhodobé ošetrovanie (od 91. dňa), nárok na rodičovský príspevok a trvanie dobrovoľnej vojenskej prípravy.