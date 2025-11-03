< sekcia Ekonomika
SZČO s odloženým daňovým priznaním platia už novú výšku poistného
Poisťovňa odporúča živnostníkom a SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať variabilný a špecifický symbol.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2024 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna 2025, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za mesiac október im uplynie 10. novembra tohto roka. V pondelok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
„Sociálna poisťovňa v októbri informovala takmer 77.000 SZČO, či im od 1. októbra 2025 vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň im poskytla údaje o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne,“ uviedol Kontúr.
Poisťovňa odporúča živnostníkom a SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa totiž môžu vyvarovať prípadnému vzniku dlhu voči poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.
Vymeriavací základ pre platbu poistného sa zmenil pre 56.975 SZČO s odloženým daňovým priznaním. Takmer 16.000 povinnosť sociálneho poistenia vznikla a 3724 táto povinnosť zanikla k 30. septembru tohto roka. SP o týchto zmenách informovala dotknutých živnostníkov písomne počas októbra tohto roka.
„Sociálna poisťovňa v októbri informovala takmer 77.000 SZČO, či im od 1. októbra 2025 vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie. Zároveň im poskytla údaje o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne,“ uviedol Kontúr.
Poisťovňa odporúča živnostníkom a SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa totiž môžu vyvarovať prípadnému vzniku dlhu voči poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.
Vymeriavací základ pre platbu poistného sa zmenil pre 56.975 SZČO s odloženým daňovým priznaním. Takmer 16.000 povinnosť sociálneho poistenia vznikla a 3724 táto povinnosť zanikla k 30. septembru tohto roka. SP o týchto zmenách informovala dotknutých živnostníkov písomne počas októbra tohto roka.