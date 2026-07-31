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Sociálna poisťovňa: SZČO si musia upraviť výšku poistného
Sociálna poisťovňa odporúča upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a takisto si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2025 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2026, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2026 im uplynie 10. augusta 2026. V piatok na to upozornila Sociálna poisťovňa (SP).
„Rovnako uplynie 10. augusta 2026 lehota na úhradu poistného za júl 2026 (tzv. mikroodvod) aj tým SZČO, ktoré sú od 1. júla 2026 povinné platiť poistné po uplynutí tzv. odvodových prázdnin, alebo tým, ktoré v roku 2025 neboli SZČO. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.
Sociálna poisťovňa odporúča upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a takisto si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie. Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala 211.613 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na ne vzťahuje od 1. júla 2026. Listom, teda v papierovej forme, im zaslala 162.658 zásielok a elektronicky do elektronických schránok ďalších 48.955.
Oznámenie o vzniku a zániku sociálneho poistenia dostalo 65.955 SZČO a ďalších 145.658 dostalo informáciu o zmene vo výške sumy poistného. Poistné z osobitného vymeriavacieho základu (tzv. mikroodvod) bude platiť 54.962 SZČO a 135.034 SZČO bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla 2026 uhrádzať 27 fyzických osôb - podnikateľov.
Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2026 do 10. augusta 2026 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2026 a novo určené poistné po prvý raz zaplatia do 9. novembra 2026. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.
„Rovnako uplynie 10. augusta 2026 lehota na úhradu poistného za júl 2026 (tzv. mikroodvod) aj tým SZČO, ktoré sú od 1. júla 2026 povinné platiť poistné po uplynutí tzv. odvodových prázdnin, alebo tým, ktoré v roku 2025 neboli SZČO. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.
Sociálna poisťovňa odporúča upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a takisto si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie. Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala 211.613 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na ne vzťahuje od 1. júla 2026. Listom, teda v papierovej forme, im zaslala 162.658 zásielok a elektronicky do elektronických schránok ďalších 48.955.
Oznámenie o vzniku a zániku sociálneho poistenia dostalo 65.955 SZČO a ďalších 145.658 dostalo informáciu o zmene vo výške sumy poistného. Poistné z osobitného vymeriavacieho základu (tzv. mikroodvod) bude platiť 54.962 SZČO a 135.034 SZČO bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla 2026 uhrádzať 27 fyzických osôb - podnikateľov.
Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2026 do 10. augusta 2026 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2026 a novo určené poistné po prvý raz zaplatia do 9. novembra 2026. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.