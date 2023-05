Szijjártó: Brusel schválil dodatok k zmluve o výstavbe blokov v Paksi

Budapešť 25. mája (TASR) - Európska komisia (EK) a Európska únia (EÚ) schválili zmenu zmlúv na výstavbu nových blokov jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá umožňuje urýchliť túto investíciu. Oznámil to vo štvrtok minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"S dodatkom zmluvy a s povolením od EÚ bude možné uviesť nové bloky do prevádzky už začiatkom budúceho desaťročia tak, že pri výstavbe uplatníme najprísnejšie pravidlá," dodal Szijjártó, podľa ktorého nová investícia v Paksi zaručuje dlhodobú bezpečnosť dodávok energie v Maďarsku.



Minister pripomenul, že o smerovaní a obsahu dodatku zmluvy s cieľom urýchliť realizáciu investície rokoval v apríli v Moskve s predstaviteľmi ruskej vlády a so štátnou spoločnosťou pre jadrovú energetiku Rosatom.



Dostavba dvoch nových blokov atómovej elektrárne Paks II sa začne v roku 2024, oznámil 7. februára šéf Rosatomu Alexej Lichačov.



Dohodu o spolupráci medzi Maďarskom a Ruskou federáciou o mierovom využívaní atómovej energie podpísali 14. januára 2014 pri Moskve za účasti predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pôvodný termín dokončenia projektu v hodnote 12 miliárd eur, ktorým bol rok 2023, sa v procese prijímania zákona o ruskom úvere a schvaľovania projektu Európskou úniou posunul na roky 2026 - 2027.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)