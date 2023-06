Szijjártó: Dodávky plynu z Ruska cez plynovod TurkStream sa obnovili

Budapešť 15. júna (TASR) – Dodávky zemného plynu pre Maďarsko cez plynovod TurkStream sa po úspešnej ročnej údržbe obnovili. Uviedol to vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Dodávky prichádzajú od začiatku týždňa a ich objem je na štandardnej úrovni, dodal minister počas návštevy Petrohradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Maďarské rezervy už pokrývajú 37 % ročnej spotreby krajiny, zatiaľ čo európsky priemer je 21 %, uviedol ďalej Szijjártó.



"Je načase, aby všetci pochopili, že dodávky energií nie sú ideologickou alebo politickou otázkou, ale tvrdou realitou," zdôraznil minister. Ak by bolo Maďarsko odrezané od ruských zdrojov, nebolo by schopné uspokojiť svoje energetické potreby, a preto je pragmatická spolupráca s Ruskom naďalej v jeho záujme, uzavrel.



Szijjártó sa zúčastňuje na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre, kde má na programe stretnutia s ruským vicepremiérom Denisom Manturovom a generálnym riaditeľom spoločnosti Rosatom Alexejom Lichačovom.