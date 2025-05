Szijjártó kritizoval plán na odmietnutie ruských energetických zdrojov

Budapešť 13. mája (TASR) - Plán Európskej komisie (EK) odmietnuť energetické zdroje z Ruska zasadí posledný úder európskemu hospodárstvu, ktoré sa už teraz nachádza v ťažkej situácii v dôsledku chybnej politiky Bruselu, vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Vzhľadom na sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku „je bývalý európsky model hospodárskeho rastu založený na vyspelých západných technológiách a lacných východných energetických zdrojoch minulosťou,“ povedal Szijjártó na medzinárodnej konferencii o automobilovom priemysle v Budapešti. „Nikto neponúkol nový model, ktorý by ho nahradil,“ dodal minister.



„Teraz sú ceny energií na európskom kontinente dva-, tri-, štyrikrát vyššie ako v iných častiach sveta vrátane Spojených štátov a Číny. Európska komisia chce zároveň zasadiť posledný úder tým, že spôsobí bezprecedentný nárast cien energií v strednej Európe. Chce prakticky zakázať dovoz energie z Ruska,“ povedal Szijjártó.



EK predložila plán, na základe ktorého by sa členské krajiny EÚ mali do konca roka 2027 úplne odpútať od ruskej energie vrátane plynu, ropy a jadrového paliva. Maďarsko, ktoré odoberá väčšinu svojich energetických zdrojov z Ruska, sa postavilo proti tejto iniciatíve a varovalo, že sa pokúsi právnymi prostriedkami zabrániť jej realizácii.