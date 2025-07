Szijjártó: Maďarsko bude hľadať možnosti dodávok ruského plynu

New York/Budapešť 24. júla (TASR) - Budapešť je pripravená spoločne s ruskými energetickými spoločnosťami hľadať alternatívne spôsoby dodávok, ak Európska únia zavedie zákaz dovozu ruského plynu, vyhlásil vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí a zahraničného obchodu Péter Szijjártó. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Mal som česť zúčastniť sa na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, kde som sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi najväčších ruských energetických spoločností. Tam som sa presvedčil o ich pripravenosti pokračovať v dodávkach do Maďarska, aj keby sa Brusel pokúsil tomu zabrániť. Takže bude treba hľadať riešenie, inak bude ohrozená bezpečnosť maďarských dodávok,“ povedal Szijjártó v rozhovore pre TASS.



V rámci sankcií proti Rusku vstúpi v januári budúceho roka v EÚ do platnosti zákaz spotových nákupov ruského plynu. Do konca roka 2027 sa budú musieť všetky členské štáty spoločenstva odpútať od ruských energetických zdrojov. Vláda v Budapešti tento plán odmieta.