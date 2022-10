Szijjártó: Maďarsko nepodporí návrh EK na riešenie energetickej krízy

Budapešť 19. októbra (TASR) - Utorňajší návrh Európskej komisie (EK) na riešenie energetickej krízy je nevhodný a nebezpečný, keďže množstvo zemného plynu dostupného na trhu by sa nemalo znižovať, ale zvyšovať. Cenový strop navrhovaný Bruselom by znamenal, že na kontinent by sa dostalo menej plynu, vyhlásil v stredu na sociálnej sieti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister pred stredajším rokovaním maďarskej vlády spresnil, že kabinet bude rokovať o vojne na Ukrajine a o sankciách voči Rusku.



Szijjártó zdôraznil, že prevádzka plynovodu Turecký prúd bude naďalej nerušená a dodal, že ruská spoločnosť Gazprom priebežne dodáva množstvo dohodnuté v dlhodobej zmluve a takisto aj zemný plyn požadovaný dodatočne na tento mesiac. Maďarsko má podľa slov ministra v súčasnosti zásoby zemného plynu na pol roka.



EK v utorok (18. 10.) na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu navrhla nové opatrenia na riešenie vysokých cien plynu v EÚ a zaistenie bezpečnosti dodávok energie na nadchádzajúcu zimu. Tie majú podobu spoločného nákupu plynu, mechanizmu obmedzujúceho ceny na burze plynu TTF a transparentného využívania infraštruktúry energonosičov, solidarity medzi členskými štátmi a neustáleho úsilia o zníženie dopytu po plyne.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)