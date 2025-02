Szijjártó: Maďarsko očakáva, že USA zrušia niektoré sankcie voči Rusku

Budapešť 19. februára (TASR) - Maďarská vláda očakáva, že Spojené štáty zrušia sankcie voči Rusku, ktoré ovplyvnili energetickú spoluprácu medzi Budapešťou a Moskvou, vyhlásil v stredu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Szijjártó v stredu pricestoval do Washingtonu, kde má na programe stretnutie s americkým ministrom financií Scottom Bessentom. "Úprimne dúfam, že dnes sa nám s ministrom podarí pokročiť v otázke sankčných opatrení, ktoré poškodzujú Maďarsko," povedal pre televíznu stanicu M1.



Podľa jeho slov tieto sankcie zaviedla v januári administratíva Joea Bidena niekoľko dní pred svojím odchodom z politickej scény a boli do veľkej miery motivované snahou uskutočniť odvetné opatrenia voči Maďarsku. "Jednoznačne poškodzujú hospodárske záujmy Maďarska, narúšajú bezpečnosť našich dodávok energie vrátane investícií do jadrového priemyslu a výstavby novej jadrovej elektrárne v Paksi," spresnil Szijjártó.