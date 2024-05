Szijjártó: Maďarsko trvá na zvrchovanosti v energetickej politike

Budapešť 21. mája (TASR) - Energetická politika je pre Maďarsko vecou národného záujmu a vláda v tejto otázke odmieta akýkoľvek vonkajší nátlak. Vyhlásil to v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Zodpovedná politika spočíva v tom, že vláda zabezpečuje plynulé dodávky energie a zároveň sa snaží chrániť životné prostredie, povedal Szijjártó na energetickej konferencii v Tokiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Maďarsko trvá na svojom postoji, že energetika nie je záležitosťou ideológie alebo politiky, ale fyziky a matematiky, zdôraznil minister. Sankcie uvalené na Rusko po jeho útoku na Ukrajinu spôsobili, že ruská ropa sa ďalej dováža do Európy prostredníctvom tretích krajín, ako je India, a Rusko má zároveň najväčší podiel na dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do západnej Európy, pokračoval Szijjártó.



Maďarská vláda odmieta všetky formy politického tlaku, čo sa týka zdrojov energie, a pri rozhodovaní o tom, kde ju bude nakupovať, si vždy vyberie najlepšie riešenie v súlade s národnými záujmami, uzavrel minister.