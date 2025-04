Szijjártó: Nepodporíme sankcie EÚ zamerané na dodávky energií z Ruska

Budapešť 14. apríla (TASR) - Maďarská strana nepodporí nové sankcie Európskej únie (EÚ) voči Rusku v oblasti dodávok energií. Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po zasadnutí ministrov zahraničia Únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Na stretnutí v Luxemburgu sa rokovalo o 17. balíku protiruských sankcií. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha „požadoval zavedenie sankcií proti dodávkam ruských energetických zdrojov a jadrovému priemyslu,“ povedal Szijjártó pre televíznu stanicu M1. „Viacerí kolegovia z Európskej únie sa postavili na stranu týchto požiadaviek. My sme vyslali jasný signál, že to v žiadnom prípade nepodporíme,“ zdôraznil maďarský minister.