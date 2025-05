Szijjártó: Plynovody v Európe by sa mali budovať, nie zatvárať

Budapešť 29. mája (TASR) - Plynovody v Európe by sa mali budovať tak, ako je to v Bulharsku, a nie zatvárať tak, ako to urobila Ukrajina. Vyhlásil to vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó po návšteve bulharského mesta Kresna, kde sa zúčastnil na podujatí pri príležitosti začatia výstavby plynovodu medzi Bulharskom a Gréckom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Nový plynovod bude súčasťou vertikálneho koridoru pre dodávky surovín z gréckych námorných prístavov do strednej Európy, napísal Szijjártó na sociálnej sieti. „Plynovody by sa nemali zatvárať, ako to urobila Ukrajina. Mali by sa budovať nové, ako to robí Bulharsko. Kým Ukrajina nás dostala do ťažkej situácie, Bulharsko spoľahlivo a zodpovedne zabezpečuje prepravu energetických zdrojov do Maďarska,“ uviedol minister.



Maďarsko podľa neho cez Balkán dostáva takmer 21 miliónov kubických metrov plynu denne a bez týchto dodávok by nebolo možné zabezpečiť energetické potreby krajiny. Bulharsko teraz buduje nový plynovod, na ktorý sa Maďarsko napojí cez Rumunsko, dodal Szijjártó.



Energetickú bezpečnosť strednej a juhovýchodnej Európy označil za kritický problém pre celý kontinent. „Preto naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby poskytla finančné prostriedky na rozvoj infraštruktúry v regióne a nepracovala na oslabení bezpečnosti dodávok energie,“ zdôraznil predstaviteľ maďarskej vlády.