Szijjártó: Práce na jadrovej elektrárni Paks pokračujú podľa plánu

Viedeň 25. septembra (TASR) - Práce na rozšírení maďarskej jadrovej elektrárne Paks pokračujú podľa plánu. Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Vláda považuje projekt za kľúčovú investíciu pre zabezpečenie energetickej nezávislosti, ochrany životného prostredia a konkurencieschopnosti Maďarska, povedal Szijjártó po stretnutí s generálnym riaditeľom ruskej štátnej spoločnosti pre jadrovú energetiku Rosatom Alexejom Lichačovom vo Viedni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Téma jadrovej energetiky uviazla v politických a ideologických diskusiách a už dávno bolo potrebné zaujať k nej profesionálny prístup, pokračoval minister.



"Jadrová energia je riešením, ako bezpečne vyrábať veľké množstvá elektrickej energie za konkurencieschopné ceny a zároveň chrániť životné prostredie," povedal Szijjártó. Modernizácia elektrárne Paks podľa neho zabráni vypúšťaniu emisií oxidu uhličitého (CO2) v objeme 17 miliárd ton ročne.



Szijjártó šéfa Rosatomu informoval, že na mieste nových blokov elektrárne Paks sa realizujú výkopové práce a dva nové reaktory bude možné pripojiť k sieti do roku 2030. Maďarsko je v súvislosti s investíciou v neustálom kontakte s Rosatomom, poznamenal. Vláda v Budapešti podľa neho berie na vedomie, že niektoré členské štáty Európskej únie (EÚ) stále uvažujú o sankciách proti jadrovému priemyslu.



"To by bolo v rozpore s maďarskými národnými záujmami a takýto návrh, ak by sa niekedy dostal na stôl, budeme prirodzene vetovať," zdôraznil.



Rozšírenie elektrárne Paks zostáva medzinárodným projektom, na ktorom sa okrem Rosatomu podieľajú aj americké, nemecké a francúzske spoločnosti, doplnil Szijjártó. Podľa jeho skorších vyjadrení sa po dokončení projektu kapacita maďarskej jadrovej energetiky zvýši tak, že bude stačiť na pokrytie 75 % domácej spotreby elektriny.