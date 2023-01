Szijjártó: Rátame naďalej so spoľahlivou prepravou plynu cez Bulharsko

Sofia/Budapešť 16. januára (TASR) - Bulharsko je pre Maďarsko jednou z najdôležitejších tranzitných krajín z hľadiska dodávok plynu, vyhlásil v pondelok v Sofii maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý ocenil, že bulharská vláda opakovane deklarovala, že v tejto spoľahlivej tranzitnej úlohe bude pokračovať aj v budúcnosti. S odvolaním sa na server hirado.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó po rokovaní so šéfom bulharskej diplomacie Nikolayom Milkovom konštatoval, že Bulharsko a Maďarsko zasahujú dôsledky vojny, pričom súčasne čelia výzvam v oblasti zásobovania energiou i zväčšujúcemu sa tlaku na aktuálne najvyťaženejšej migračnej trase západného Balkánu.



Ministri hovorili o vzájomnej spolupráci s cieľom získania nových zdrojov energií, napríklad azerbajdžanského plynu, čo by si však vyžadovalo vážne investície do rozvoja infraštruktúry.



Stredoeurópania podľa slov Szijjártóa právom očakávajú, že Európska únia poskytne podporu pre výstavbu nových plynovodov a rozvoj infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre budúcu bezpečnosť stredoeurópskych dodávok zemného plynu.



Šéf maďarskej diplomacie vyjadril vďaku Bulharsku aj za to, že po úplnom znemožnení leteckej prepravy jadrového paliva z Ruska vplyvom rôznych zákazov Európskej únie umožnili Bulharsko a Rumunsko dovoz tohto paliva po železnici z prístavu vo Varne.



Ministri označili za nebezpečné, že Brusel neposkytuje podporu na skutočnú ochranu hraníc pred ilegálnou migráciou. "Krajiny ležiace na vonkajších hraniciach EÚ presne vedia, že migráciu treba zastaviť a nie manažovať," dodal Szijjártó, podľa ktorého je hanbou, že Bulharsko nevzali do schengenskej zóny.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)