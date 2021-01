Szijjártó a Doležal rokovali o dopravných spojeniach SR s Maďarskom

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Budapešť 21. januára (TASR) - Medzi Maďarskom a Slovenskou republikou vznikne do roka 2023 šesť cezhraničných dopravných prepojení, medzi nimi budú aj tri mosty na rieke Ipeľ. Oznámil to vo štvrtok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po tom, čo telefonicky rokoval so slovenským ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina).Šéf maďarskej diplomacie v statuse zverejnenom na Facebooku uviedol, že Maďarsko má najdlhší úsek svojich štátnych hraníc práve so Slovenskom, preto má za cieľ vytvoriť čo najviac cezhraničných prepojení.napísal na Facebooku Szijjártó.Ministri sa dohodli aj na tom, že po ukončení pandémie nového koronavírusu obnovia premávku rýchlolode na linke Budapešť - Bratislava a budú pokračovať v rokovaniach o vysokorýchlostnom železničnom prepojení Budapešti s Varšavou cez Bratislavu.