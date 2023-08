Szijjártó rokoval s ruským vicepremiérom o energetickej bezpečnosti

Budapešť 7. augusta (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v pondelok telefonicky rokoval s ruským vicepremiérom Alexandrom Novakom o energetickej bezpečnosti v súvislosti so správami o útokoch na energetickú infraštruktúru. Šéf maďarskej diplomacie to uviedol na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Bezpečnosť dodávok energie zostáva podľa Szijjártóa kľúčovou otázkou európskych krajín, vrátane Maďarska, ktoré je odkázané na dovoz hlavných energetických nosičov.



"V posledných dňoch sme dostali množstvo znepokojujúcich správ z vojny od susedov, ktoré sa týkali útokov na energetickú infraštruktúru. Dnes sme mali telefonický rozhovor s podpredsedom vlády Ruska zodpovedným za energetické záležitosti Alexandrom Novakom, ktorý nás ubezpečil, že ruskí partneri budú do Maďarska dodávať ropu v súlade so svojimi zmluvnými záväzkami, takže dodávky energie pre našu krajinu zostávajú bezpečné," napísal Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)