Szijjártó: Rošíreniu elektrárne Paks nebránia európske sankcie
Minister pripomenul, že v júni administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila predtým uvalené sankcie voči Rusku, ktoré bránili financovaniu rozšírenia jadrovej elektrárne.
Autor TASR
Budapešť 14. októbra (TASR) - Uloženie prvého betónu na základy maďarskej jadrovej elektrárne Paks II, ktorá sa stavia podľa projektu ruskej spoločnosti Rosatom, je naplánované na začiatok roka 2026. Oznámil to v utorok maďarský minister zahraničných vecí a hospodárskych vzťahov Péter Szijjártó. S uvedením dvoch nových blokov elektrárne do prevádzky sa podľa neho naďalej počíta v prvej polovici budúcej dekády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Prvý betón sa naleje začiatkom budúceho roka, čo znamená, že aj podľa medzinárodných štandardov sa to bude považovať za jadrovú elektráreň vo výstavbe,“ povedal minister v rozhovore pre maďarský spravodajský portál baon.hu. Szijjártó vyjadril aj nádej, že pripojenie dvoch nových blokov v elektrárni Paks do siete sa uskutoční „začiatkom nasledujúceho desaťročia, okolo roku 2032“.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
Na výstavbe nových blokov sa dohodol maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014. Moskva na rozšírenie elektrárne poskytla aj pôžičku vo výške 10 miliárd eur. Realizácia projektu Paks II v hodnote 12,5 miliardy eur sa dlhodobo odkladá.
