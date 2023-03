Szijjártó telefonoval s ruským vicepremiérom o spolupráci v energetike

Budapešť 29. marca (TASR) - Aktuálne otázky maďarsko-ruskej spolupráce v energetike boli hlavnou témou telefonického rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa s podpredsedom ruskej vlády Alexandrom Novakom. Šéf maďarskej diplomacie to uviedol v utorok podvečer na sociálnej sieti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Konštatovali sme, že dodávky ropy aj zemného plynu sú realizované bez prerušenia a v súlade so zmluvou. Alexander Novak ma ubezpečil, že aj napriek medzinárodným sankciám bude ruská strana schopná vykonať údržbu plynovodu Turecký prúd, takže dodávky zemného plynu pre Maďarsko budú aj v nasledujúcom období nerušené," píše Szijjártó.



Maďarský minister informoval podpredsedu ruskej vlády o rokovaniach s francúzskou firmou Framatome, ktorých cieľom je zabezpečiť do novej elektrárne (Paks 2) západoeurópsky riadiaci systém napriek blokovaniu nemeckou vládou.



Podľa webovej stránky komerčnej televízie ATV Szijjártó v utorok v Bruseli na tlačovej konferencii v prestávke zasadnutia Rady ministrov pre energetiku oznámil, že Maďarsko a Poľsko hlasovali proti novému návrhu Európskej komisie, ktorý bude opäť vyžadovať 15-percentné zníženie spotreby zemného plynu ako rozšírenie predchádzajúceho nariadenia.



"Využitie energie, zostavovanie národného energetického mixu a definovanie štruktúry hospodárstva sú špecifické kompetencie jednotlivých štátov. Nariadením zníženia spotreby zemného plynu prakticky porušujú vlastne suverénne právo členského štátu," konštatoval maďarský minister.