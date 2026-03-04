< sekcia Ekonomika
Szijjártó z Moskvy:Od Ruska sme získali záruku stabilných cien energií
Autor TASR
Budapešť/Moskva 4. marca (TASR) - Maďarsko získalo od Ruska záruku stabilných cien a plynulých dodávok energetických surovín napriek globálnej kríze. Po stredajšom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook oznámil maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa šéfa maďarskej diplomacie bude Rusko dodávať zemný plyn a ropu v dohodnutých objemoch a za nezmenené ceny, bez ohľadu na výkyvy na svetových trhoch.
Szijjártó pripomenul, že globálny trh čelí vážnym výzvam, najmä v dôsledku vojnového konfliktu v Iráne a hroziaceho uzavretia Hormuzského prielivu, čo by mohlo viesť k drastickému zdražovaniu energií v Európe i vo svete.
„Dohodli sme sa na hľadaní alternatív v prípade zablokovania prepravných trás. Ak bude potrubná preprava ropy narážať na prekážky, budeme zvažovať možnosti námornej prepravy,“ dodal maďarský minister a zdôraznil, že pre bezpečnosť Maďarska sú kritické ropovody Družba a plynovod TurkStream.
Šéf diplomacie zdôraznil, že Maďarsko posilnilo ochranu týchto potrubí, čo označil za dôležité aj preto, že „tí, ktorí blokujú prepravu ropy cez ropovod Družba, už vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream“.
„Pán prezident (Putin) potvrdil už zverejnenú informáciu, že Ukrajinci sa pripravujú vyhodiť do vzduchu plynovod TurkStream. Takýto teroristický útok by prakticky znemožnil dodávky zemného plynu do Maďarska,“ povedal.
Szijjártó pricestoval v stredu do Moskvy, kde rokoval s Putinom o zastavenej prevádzke ropovodu Družba a o osude maďarských vojnových zajatcov slúžiacich v ukrajinskej armáde, ktorých zajali Rusi. Ruský prezident na schôdzke oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
