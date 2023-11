Szijjártó:Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížia konkurencieschopnosť EÚ

Budapešť 27. novembra (TASR) - Neuvážené rozhodnutia v Bruseli v uplynulých rokoch viedli k poklesu konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pred zasadnutím Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



EÚ klesla na tretie miesto, pokiaľ ide o jej prínos pre globálnu ekonomiku, pričom jej čísla sú "najhoršie za ostatné desaťročia", uviedol minister na sociálnej sieti Facebook. Pripomenul, že "zemný plyn v Európe stojí štyrikrát toľko ako v Severnej Amerike a elektrina trikrát viac ako v Číne".



Väzby v rámci spolupráce medzi Východom a Západom, ktoré dlho slúžili ako pevný základ pre európsky rast, sa teraz jedna po druhej prerušujú, povedal.



"Diskutujeme o 12. balíku sankcií proti Rusku, pričom nikdy nebolo zostavené žiadne poctivé vyhodnotenie vplyvov predchádzajúcich 11," uviedol.



Maďarská vláda sa podľa neho usiluje o zlepšenie konkurencieschopnosti Európy a výrazne k tomu prispieva, keďže tento rok vyhrala množstvo investičných projektov, ktoré by inak išli do tretích krajín.



Dodal, že spoluprácu medzi Východom a Západom treba považovať skôr za "skvelú príležitosť" ako za "nebezpečenstvo".