Podvodníci chcú oklamať podnikateľov falošnými súkromnými registrami

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenská živnostenská komora (SŽK) upozorňuje živnostníkov a podnikateľov na ponuky na zápis do rôznych súkromných registrov. Uviedol to Oldřich Holiš, predseda SŽK.



Podľa jeho slov sa objavujú podnikateľské subjekty, ktoré sa snažia zneužiť aj pandémiu COVID-19 na vlastné zvýšenie zisku. Cieľom sú najmä živnostníci, malí a strední podnikatelia. "Týmto subjektom posielajú poštové poukážky a vyzývajú ich na úhradu vysokého zápisného do rôznych svojských registrov," priblížil Holiš. Podľa neho táto aktivita hraničí s nekalými praktikami a nevedomosťou živnostníkov a malých podnikateľov.



"Každý podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, je zapísaný v obchodnom registri Slovenskej republiky (právnické osoby) alebo v živnostenskom registri Slovenskej republiky (fyzické a právnické osoby)," zdôraznil Holiš a dodal, že na právne úkony sú použiteľné iba výpisy z týchto registrov.



V sťažnostiach od živnostníkov a podnikateľov sa často uvádzajú názvy súkromných firiem ako "Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností či Slovenský register firiem a živností a podobne". Akceptovanie takýchto ponúk na zápis do rôznych registrov je podľa predsedu SŽK dobrovoľné. Je na zvážení živnostníka alebo podnikateľa či takúto ponúkanú službu využije. Zápis do takého registra je podľa neho teda nepovinný.



"Navyše tieto súkromné dobrovoľné registre ťažko nájsť alebo vôbec nemožno nájsť na internete," dodal Holiš. SŽK podľa jeho slov zvažuje ďalšie právne kroky.