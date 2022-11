SZPCC: Agrorezort znova nesplnil sľuby dané pekárom

Bratislava 4. novembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nesplnilo ďalší sľub daný pekárom. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v septembri podľa neho verejne vyhlásil, že pekári, mlynári, pečivári a cukrovinkári budú mať schválené projekty z výzvy pre spracovateľov do konca tohto októbra. Od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) však žiadne oznámenia o schválení, respektíve neschválení projektov pekári nedostali. SZPCC preto podľa neho požiadal listom agroministra o osobné stretnutie.



"Reči sa hovoria, chlieb sa je. My pečieme pre zákazníkov každú noc, ale ministerstvo si nie je schopné plniť svoje povinnosti ani počas dňa. Pekári doteraz nedostali žiadnu podporu zo strany štátu, ani počas pandémie, ani počas najväčšej krízy, ktorú Slovensko od svojho vzniku práve zažíva. Naši členovia si už kladú otázku, načo je nám rezort, ktorý na svoj chod míňa ročne desiatky miliónov eur, ale pre potravinárov nie je ani počas vojnového stavu schopný spraviť vôbec nič. Keby sa pekári, cukrári a cestovinári správali k svojim zákazníkom ako súčasné vedenie agrorezortu, tak by si slovenskí spotrebitelia nenašli na pulte ani krajec chleba, o rožkoch nehovoriac," povedal Lapšanský.



Upozornil, že prostredníctvom výzvy 4.2 pre potravinárov, ktorú agrorezort cez PPA vyhlásil po neuveriteľných viac ako dvoch rokoch pôsobenia nominantov aktuálnej vlády, by mal mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel získať na investičné projekty približne 35 miliónov eur. Doteraz sa tak nestalo. Výzvu agrorezort spustil pritom už 14. januára 2022.



Paradoxom podľa neho je, že ministerstvo pôdohospodárstva práve touto výzvou dlhodobo argumentuje pomoc potravinárom. V skutočnosti z nej potravinári nedostali a v tomto roku nedostanú ani euro.



"Sme v situácii, keď každé jedno euro musíme obracať v ruke pre udržanie zamestnanosti a chodu našich prevádzok. Niektorí naši členovia už pekárne zatvárajú, či zatvorili. Neschopnosť vedenia agrorezortu robiť opatrenia pre potravinárov spôsobuje krachy pekární a, žiaľ, aj to, že financie, ktoré chceli investovať do investičných projektov, už mať jednoducho nebudeme. Naše náklady na bežnú prevádzku totiž stúpli v stovkách percent. A štát nám ich stále nijako nekompenzoval. Požiadali sme preto ministra Vlčana o osobné stretnutie," dodal Lapšanský.