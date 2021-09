Chlieb a pečivo budú drahšie, môže za to aj štát

Bratislava 6. septembra (TASR) – Rekordne rastúce ceny pšenice a jej začínajúci nedostatok spôsobujú pekárom, cukrárom i cestovinárom výrazne rastúce náklady. Aktuálne ceny, za ktoré dodávajú výrobky obchodným reťazcom, už pekári nedokážu udržať. Môže za to aj štát, ktorý pekárov úplne vylúčil z COVID pomocí. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Ceny potravinárskej pšenice a jej nedostatok na voľnom trhu, ktorý môžu spôsobovať aj špekulácie investorov a ich stavenie na jej ďalší rast, spôsobujú pekárom, cukrárom i cestovinárom vážne problémy. Ceny vstupov totiž rastú, ale obchodné reťazce odmietajú rokovania o ich odzrkadlení v odbytových cenách. Svoje marže si pritom držia stále na vysokej úrovni. Pekári však boli už pred pandémiou na hrane výrobných nákladov. Aktuálna situácia je preto neudržateľná," povedal Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC.



Ceny potravinárskej pšenice sú podľa zväzu aktuálne na rekordných úrovniach aj pre zníženie očakávanej úrody vo viacerých krajinách vrátane Slovenska. Úroda z roku 2020 bola vypredaná už v máji. "Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) očakáva tento rok celosvetovo nižšiu produkciu pšenice aj pre veľké suchá v Severnej Amerike a problematické počasie v Rusku a Kazachstane. Pekárom rastú aj ďalšie náklady. Jeseň a zima môžu byť kritické," vysvetlil Lapšanský. Cena obilia podľa neho tvorí 70 až 80 % nákladov na výrobu múky.



Schopnosť pekárov, cukrárov a cestovinárov hľadať rezervy u seba podľa SZPCC pritom významne ovplyvnila pandémia. Počas nej museli vynakladať veľké prostriedky do protipandemických opatrení, ktoré odčerpali prakticky všetky finančné rezervy na absorbovanie rastúcich cien. "Štát pekárov z COVID pomocí neodôvodnene úplne vylúčil, čo doteraz nám ani verejnosti nijako nevysvetlil. Ako jeden z mála sektorov na Slovensku sme tak museli znášať absolútne všetky náklady na pandémiu úplne sami. Štát tak bude spoluzodpovedný za zvyšovanie cien pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov," dodal Lapšanský.



Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby pečiva i cukroviniek Slovákov i Sloveniek a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.