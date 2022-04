SZPCC: Pekári vítajú záujem predsedu vlády E. Hegera o pekársky sektor

Bratislava 14. apríla (TASR) – Slovenské združenie pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta záujem predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) o pekársky sektor. Prvýkrát sa niektorý člen tejto vlády skutočne zaujíma o problémy aj riešenia, ktoré by ťažko skúšanému odvetviu v kritickej situácii pomohli.



"Záujem o riešenie kritickej situácie pekárov, ktoré predseda vlády Eduard Heger prejavil počas stredajšej (13. 4.) návštevy jedného z našich členov, v nás vyvoláva po dvoch rokoch nádej, že táto vláda by to mohla myslieť s podporou potravinárstva na Slovensku vážne. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti sme však veľmi opatrní, aj keď mierne optimistickí," povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



Zástupcovia zväzu pekárov počas návštevy podľa neho predstavili premiérovi nielen aktuálny kritický stav sektora, ale aj opatrenia, ktoré by ich situáciu vedeli zlepšiť. Jedným z riešení je oslobodenie príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov od odvodov tak, ako to je napríklad v Nemecku. Výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov pre spotrebiteľov sa totiž realizuje každý týždeň aj v týchto časoch.



Druhým z predstavených riešení by podľa Lapšanského bolo zavedenie takzvaného OMNIBUS-u do slovenskej legislatívy. Toto nariadenie EÚ umožňuje rozšírenie možností ekonomického spájania sa subjektov s cieľom dosiahnutia lepšej vyjednávacej pozície v potravinovom reťazci.



Aj keď obe opatrenia podľa Lapšanského zástupcovia pekárov už v minulosti predstavili, predseda vlády sa k týmto informáciám dostal až teraz. Slovenský premiér pekárom za účasti ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) prisľúbil, že tieto témy bude agrorezort intenzívne riešiť.



"Sme radi, že si premiér problematiku podpory pekárov a potravinárskeho sektora osvojil a zobral ju priamo pod svoju kuratelu. Dúfame, že intenzívna komunikácia a spolupráca prinesie v krátkej dobe pekárom reálnu pomoc. Sektor ju nevyhnutne a čo najskôr potrebuje," uviedol Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.