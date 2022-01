Pekári sa obávajú, že nenaplnia pulty. Vlčana žiadajú o krízové plány

Na snímke vaječné cestoviny putujú na dopravníkovom páse počas otvorenia novej výrobnej haly spoločnosti MPC Cessi, foto z archívu. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 25. januára (TASR) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) požiadal listom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nominant OĽANO) o dodanie metodík určených pre subjekty hospodárskej mobilizácie a subjekty zaradené do kritickej infraštruktúry. Medzi nich patria aj výrobcovia chleba a pečiva. V súvislosti so štvrtou vlnou pandémie nového koronavírusu totiž hrozí, že spracovatelia potravín nebudú schopní pre náhle výpadky personálu zabezpečiť potraviny na pultoch.SZPCC poznamenal, že pekári ako subjekty kritickej infraštruktúry vnímajú doterajšiu nečinnosť agrorezortu v podpore potravinárskeho sektora počas pandémie ako veľmi závažnú. Nechcú sa znova dostať do situácie, keď nebudú vedieť zabezpečiť výrobu.uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.Podľa zverejnených informácií WHO a na základe skúsenosti susediacich európskych štátov je podľa neho zrejmé, že pri mimoriadne krátkej inkubačnej dobe a vysokej infekčnosti možno odôvodnene predpokladať výrazný zásah do objemu domácej produkcie potravín spôsobenej citeľným výpadkom pracovnej sily, ktorej je aj bez pandemického ohrozenia akútny nedostatok.Pekári podľa Lapšanského považujú agrorezort, v ktorého kompetencii je agropotravinárska vertikála, za kľúčového partnera pri zvládnutí vlny omikron. Chcú preto vedieť, ako štát pomôže potravinárom zabezpečiť nepretržitosť výroby a zásobovania obyvateľstva potravinami.dodal Lapšanský.SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Sloveniek i Slovákov a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.