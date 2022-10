SZPCC: Podpora zamestnávateľov zo strany štátu prišla neskoro

Bratislava 27. októbra (TASR) – Podpora zamestnávateľov zo strany štátu prišla neskoro a je špekulatívna. Tvrdí to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



Upozorňuje, že namiesto toho, aby štát kompenzoval zamestnávateľom obdobie, kedy prišlo k najväčším stratám pre extrémne ceny energií, teda od mája do augusta, kompenzovať chce obdobie, ktoré dokonca ešte ani nie je ukončené. Navyše, vedenie štátu podľa zväzu zneisťuje zamestnávateľov vyhrážkami o možnom neschválení štátneho rozpočtu a neposkytnutí deklarovanej podpory.



"Vítame, že sa vláda po dlhých mesiacoch dostala k predstaveniu pomoci. Faktom však je, že to, čo predstavili, je zo strany vlády vysoko špekulatívne a prichádza neskoro. Po prvé, nikto z predstaviteľov štátu nezdôvodnil, prečo zvolili na kompenzácie len mesiace september a október, kedy sa trh s energiami začína stabilizovať. Po druhé, kompenzácia sa netýka distribučných poplatkov, ktoré sa budú aj naďalej počítať z extrémne vysokej celkovej a nie stropovanej ceny," povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.



"Čo považujeme za úplne neakceptovateľné, je strašenie neposkytnutím pomoci, ak neprejde štátny rozpočet. Pre podnikanie a zamestnávanie ľudí je kľúčová stabilita prostredia a predpovedateľnosť podmienok. Koalícia má spraviť všetko pre to, aby ku schváleniu rozpočtu došlo a nemá si brať zamestnávateľov za rukojemníkov politických sporov," doplnil Lapšanský.



Ak napríklad podľa zväzu pekáreň zaplatila za posledných šesť mesiacov, vrátane októbra, za energie medziročne o 600.000 eur viac, ohlásená pomoc by predstavovala kompenzáciu len 34.000 eur. To predstavuje len asi 5 % zvýšených nákladov iba za energie, čiže ročné náklady približne len na dvoch zamestnancov. V pekárskom, cukrárskom a cestovinárskom sektore ich pritom pracuje viac ako 12.000. Vstupy v pekárskom odvetví pritom zdraželi v desiatkach či stovkách percent aj za suroviny, obaly či náklady na logistiku.



"Podpora, ktorú vláda predstavila, nie je pre pekárov, cukrárov a cestovinárov riešením katastrofálnej situácie. Navyše opätovné naviazanie príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky bez odpustenia poistného a odvodov zamestnávateľom, ktoré koalícia bez akejkoľvek diskusie s podnikmi podporila, je počas energetickej krízy likvidačné," podčiarkol Lapšanský.



Je podľa neho zarážajúce, že kompenzačné opatrenia zamerané na pomoc podnikom sú v rovnaký čas na úrovni vlády a parlamentu znegované dodatočným zaťažením zamestnávateľov v podobe zvýšených nákladov na mzdy. "To v praxi znamená, že pekári budú musieť opätovne zvýšiť svoje odbytové ceny práve vďaka tomuto poslaneckému návrhu. Aj my chceme svojim pracovníkom platiť viac, ale štát si týmto krokom vezme na poistnom a odvodoch o desiatky percent viac. Prečo sa chce štát znova ´nabaliť´ na úkor zamestnancov a namiesto toho tieto financie nenechá ísť priamo ľuďom," dodal predseda SZPCC.