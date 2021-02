Zväz pekárov a cukrárov: Pozmeňujúci návrh Sme rodina zničí pekárov

Bratislava 26. februára (TASR) – Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári sú vážne znepokojení pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý predložilo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hnutie Sme rodina. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Novelu zákona začiatkom februára parlament posunul do 2. čítania.



"Je šokujúce, že predseda výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta (Sme rodina), ktorý by mal chrániť potravinovú sebestačnosť krajiny, predloží pozmeňovací návrh s tak ničivým dosahom na pekárov, cukrárov a cestovinárov, ale aj ďalších výrobcov potravín, bez akejkoľvek diskusie s dotknutými," povedala predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová.



Navrhuje sa v ňom podľa jej slov napríklad predĺženie splatnosti faktúr na 30 až 60 dní od doručenia faktúry. "Pre pekárov a cukrárov by to znamenalo, že obchodný reťazec zinkasuje za čerstvé pečivo či koláče peniaze v rovnaký deň, ale pekárovi zaplatí až o jeden, či dva mesiace. Majú slovenskí výrobcovia potravín financovať rekordne ziskové reťazce? Karahutov pozmeňujúci návrh znamená koniec slovenských pekárov a cukrárov. V období, keď sektor HoReCa nefunguje. Je to absolútne neakceptovateľné a sme doslova šokovaní," podčiarkla.



Pozmeňujúci návrh Sme rodina vracia podľa nej do života nekalé praktiky obchodných reťazcov súvisiacich s marketingom, logistikou či množstvovými zľavami. Ide pritom o často zneužívané praktiky hojne využívané reťazcami až do platnosti súčasného zákona o neprimeraných obchodných praktikách.



Poznamenala, že verejnosti sú známe prípady, keď si reťazce od slovenských výrobcov potravín pýtali poplatky na jubileá svojho pôsobenia na Slovensku či špeciálne debničkové systémy, ktoré nútili potravinárov prenajímať si predražené prepravky od konkrétneho partnera reťazca. Strana Sme rodina chce vypustiť aj generálnu klauzulu, ktorá umožňuje aktuálnemu zákonu flexibilne reagovať na nové, doteraz nepoužívané nekalé praktiky a postihovať ich.



"Pekári sú chrbtovou kosťou slovenského potravinárstva, zamestnávajú 12.000 pracovníkov, tretinu všetkých zamestnancov v potravinárstve. Štát nám počas pandémie vôbec nepomohol a, naopak, teraz Sme rodina navrhuje zmeny, ktoré nás majú doslova zničiť. Dôrazne vyzývame stranu Sme rodina a pána poslanca Karahutu, aby tento pozmeňujúci návrh zahodili do koša a svoje návrhy najprv konzultovala s tými, na ktorých majú obrovský dosah. Prijatie Karahutovho pozmeňovacieho návrhu bude krokom spať do obdobia dominancie reťazcov a poklesu slovenských potravín na pultoch," zdôraznila Lopúchová.



Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby pečiva i cukroviniek Slovákov a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.